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الأربعاء، 06-07-2022 06:28 ص

الخطوط الجوية البريطانية تلغي 1500 رحلة إضافية

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الوكيل الإخباري - ألغت الخطوط الجوية البريطانية 1500 رحلة إضافية، معظمها كانت مقررة لشهر يوليو.

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وستؤثر موجة الإلغاءات التي تمت خلال الأسابيع الماضية، على عشرات الآلاف الذين يأملون في السفر هذا الصيف من مطاري هيثرو وغاتويك البريطانيين.


وكانت صناعة الطيران تعاني من نقص الموظفين خلال انتعاش الطلب على السفر الجوي.


وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد ألغت في وقت سابق 10٪ من الرحلات المجدولة بين أبريل وأكتوبر الأول، لكنها قالت إنه "للأسف" هناك حاجة إلى مزيد من الإلغاءات".


وقال متحدث باسم الشركة، وهي أكبر شركة طيران في المملكة المتحدة: "لقد اتخذنا إجراءات وقائية في وقت سابق من هذا العام لتقليل جدولنا الصيفي لتزويد العملاء بأكبر قدر ممكن من الإشعارات بشأن أي تغييرات في خطط سفرهم".


وأضاف: "بما أن صناعة الطيران بأكملها لا تزال تواجه الفترة الأكثر تحديا في تاريخها، فمن المؤسف أنه أصبح من الضروري إجراء بعض الإجراءات الإضافية".


وقالت شركة النقل الجوي إنها على اتصال مع العملاء "للاعتذار وعرض إعادة الحجز في موعد مختلف أو إعادة ثمن الحجز".


ومن المتوقع أن تعلن الخطوط الجوية البريطانية عن المزيد من الإلغاءات خلال الصيف قبل الموعد النهائي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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