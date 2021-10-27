الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها للسودان

الوكيل الإخباري - أعلنت الخطوط الجوية التركية تعليق رحلاتها المتوجهة إلى العاصمة السودانية الخرطوم خلال اليومين القادمين.

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وقالت إنها "ألغت رحلاتها من إسطنبول إلى الخرطوم يومي الأربعاء والخميس، بسبب الأحداث الأخيرة في السودان".



ونفذ الجيش السوداني الاثنين حملة اعتقالات طالت رئيس الحكومة، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية، قبل ساعات من إعلان رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

روسيا اليوم