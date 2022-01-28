الجمعة 28-01-2022
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الجمعة، 28-01-2022 10:56 ص

الخطوط الجوية العراقية: إصابة طائرة في قصف مطار بغداد الدولي

خطوط


الوكيل الإخباري - أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية نبأ إصابة إحدى طائراتها في القصف الصاروخي الذي تعرض له صباح اليوم مطار بغداد الدولي.

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وقالت الخطوط الجوية العراقية في بيان بالخصوص إن "القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".


وطمأنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية زبائنها، مؤكدة أن رحلاتها المباشرة مستمرة.


وكان مطار بغداد الدولي قد تعرض فجر اليوم إلى قصف بعدة قذائف صاروخية، سقط أحدها على القسم المدني من المطار، فيما تناقلت وسائل الإعلام العراقية صورا لطائرة رابضة على أرضية المطار أصيبت في هذا القصف.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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