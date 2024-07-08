الخطوط الجوية العراقية تحدد الـ16 من شهر يوليو موعدا لاستئناف رحلاتها بين بغداد وموسكو

الوكيل الإخباري- حددت الخطوط الجوية العراقية يوم الـ16 من شهر يوليو الجاري موعداً لاستئناف رحلاتها الجوية بين بغداد وموسكو.

اضافة اعلان



وكشف مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عن موعد استئناف الرحلات المباشرة بين العراق وروسيا بعد توقفها مؤخراً، حيث سيتم تنفيذ أول رحلة مباشرة بتاريخ الـ 16 من الشهر الجاري.



وتابع عبد المنعم أن إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين بغداد وموسكو جاء انسجاماً مع توجيهات وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، باعتباره أحد خطوط النقل الحيوية التي تخدم الجالية العراقية المتواجدة على الأراضي الروسية.



وأضاف أنه تم تحديد عدد الرحلات بواقع رحلتين أسبوعياً يومي السبت والثلاثاء كمرحلة أولى مع إتاحة فرصة تخصيص رحلات إضافية بعد دراسة حجم الطلب على القطاع المذكور.





RT



