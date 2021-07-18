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الأحد، 18-07-2021 01:21 م

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى إيران

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الوكيل الإخباري- استأنفت الخطوط الجوية النمساوية رحلاتها إلى إيران، مع وصول طائرة تابعة لها إلى مطار "الإمام الخميني" الدولي في العاصمة طهران، مساء يوم أمس السبت.

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وكتب السفير الإيراني في النمسا، وسلوفاكيا عباس باقربور، في تغريدة على "تويتر" يوم أمس السبت، إنه "مع المتابعة المستمرة والتنسيق، استأنفت الخطوط الجوية النمساوية (OS) رحلاتها المباشرة في طريق فيينا - طهران - فيينا".


وأضاف أنه في الوقت الحاضر، سيتم تشغيل هذه الرحلات 4 أيام في الأسبوع.


وبحسب السفير باقربور، فإن شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" قامت برحلات مجدولة على طريق طهران - فيينا - طهران يومي السبت والأربعاء.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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