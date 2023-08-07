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الإثنين، 07-08-2023 03:32 م

الخطوط الفرنسية تعلق رحلاتها إلى النيجر ومالي وبوركينا فاسو

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية اليوم الاثنين تعليق رحلاتها إلى النيجر ومالي وبوركينا فاسو، على خلفية انقلاب النيجر والتوتر الحاصل في المنطقة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إنها علقت الرحلات من وإلى واجادوجو ببوركينا فاسو، وباماكو بمالي، ونيامي بالنيجر، حتى 11 أغسطس الجاري، بعد أن أغلق المجلس العسكري في النيجر مجاله الجوي.

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وأضاف متحدث باسم الخطوط الفرنسية، أن الشركة تتوقع أن تكون هناك أوقات طيران أطول في المطارات الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.


وكان المجلس العسكري في النيجر قد أعلن اليوم الاثنين إغلاق المجال الجوي حتى إشعار آخر.


وحذرت فرنسا مواطنيها في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، داعية إياهم لتوخي أقصى درجات الحذر وعدم السفر إلى البلدان المذكورة والابتعاد عن التجمعات للمقيمين هناك.

 

RT

 




 

 


 

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