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الأربعاء، 02-03-2022 07:33 ص

الداخلية الأوكرانية: 4 قتلى بضربة روسية على قاعدة جوية

اوكرانيا


الوكيل الإخباري - قال أنتون جيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، عبر قناته على تليغرام إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم عندما أصاب صاروخ كروز روسي منازل في مدينة جيتومير الأوكرانية، الثلاثاء، والذي كان يستهدف على ما يبدو قاعدة جوية قريبة.

وقال إن النيران اشتعلت في المباني السكنية القريبة من القاعدة في جيتومير، التي تقع على بعد 120 كيلومترا غربي العاصمة كييف.

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وأضاف: "لقي أربعة أشخاص مصرعهم حتى الآن بينهم طفل"، وفق ما ذكرت رويترز.


وأفاد جيراشينكو بشن غارة جوية على ثكنات مدرسة الطيران في مدينة خاركوف، مؤكدا أن "الثكنات تحترق"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام أوكرانية.


وحذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من هجوم محتمل للجيش البيلاروسي، في وقت أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الثلاثاء، أنّه أمر بنشر قوات إضافية في جنوب البلاد، على الحدود مع أوكرانيا، في اليوم السادس من الحرب الروسية على أوكرانيا.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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