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الداخلية الإيرانية تعلن أهلية ستة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية

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الأحد، 09-06-2024 03:32 م

الداخلية الإيرانية تعلن أهلية ستة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الداخلية الايرانية، في بيان لها اليوم الأحد، أسماء المرشحين المؤهلين للانتخابات الرئاسية.

وأفاد البيان بأنه وفقا للإجراءات القانونية للانتخابات الرئاسية، وبعد تلقي أسماء النواب المؤهلين، أعلنت وزارة الداخلية أسماءهم.

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وشملت لائحة المرشحين المؤهلين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية كلا من: 

1 - مسعود بزشكيان

2- مصطفى بورمحمدي

3- سعيد جليلي

4- علي رضا زاكاني

5- أمير حسين قاضي زاده هاشمي

6- محمد باقر قاليباف

وخلت القائمة من أسماء بارزة سبق لها أن أعلنت ترشحها ومن بينها علي لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وعبد الناصر همتي وغيرهم.

 




 

 


 

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