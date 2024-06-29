الداخلية الإيرانية: جولة ثانية من الانتخابات ستجري يوم الجمعة المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية السبت، التوجه نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما فشل المرشحون في تحقيق نسبة 50% وما فوق من أصوات المقترعين في الجولة الأولى.

اضافة اعلان



ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي اللذين تصدرا السباق.



وكانت النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بدأت بالظهور تباعاً، صباح اليوم السبت، حيث تقدم الإصلاحي بزشكيان على المحافظ جليلي.



وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية في وقت سابق أنه بعد فرز أكثر من 19 مليون صوت، تصدر بزشكيان بأكثر من 8 ملايين صوت، يليه سعيد جليلي بأكثر من 7 ملايين صوت ومحمد باقر قاليباف بأكثر من مليوني صوت ومصطفي بور محمدي بأكثر من 150 ألف صوت.



وأفادت الداخلية الإيرانية بنتائج جديدة للأصوات المفرزة على الشكل التالي:

يبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والغير صحيحة 19 مليونًا و62 ألفًا و13 صوتًا.

مسعود بزشكيان: 8302577 صوتًا

سعيد جليلي: 7189756 صوتًا

محمد باقر قاليباف: 2676512 صوتًا

مصطفى بور محمدي: 158314 صوتًا

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء رجحت إجراء جولة ثانية من الانتخابات حيث أنه إذا لم يحصل أي مرشح على 50% زائد صوت واحد من عدد المقترعين فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأعلى بالنتائج في 5 يوليو/تموز المقبل.



ٌRT