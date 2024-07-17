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الأربعاء، 17-07-2024 08:34 ص

الداخلية الروسية تصدر مذكرة اعتقال بحق النائب الأول لرئيس أركان القوات البرية الأوكرانية

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الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة اعتقال بحق النائب الأول لرئيس أركان القوات البرية الأوكرانية إيغور فيدوروف، ووضعته على قائمة المطلوبين للعدالة.

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وذكرت الوزارة، أن أساس ملاحقة هذا الضابط الأوكراني الكبير، هو أنه انتهك إحدى مواد قانون العقوبات الجنائية الروسية، ولكنها لم تكشف عن أية مادة يدور الحديث.

 

وكانت لجنة التحقيق الروسية، قد وجهت في يونيو 2023، اتهامات غيابية ضد إيغور فيدوروف في إطار قضية جنائية، لكنها لم تكشف كذلك ماهية هذه التهم.

و تمت الإشارة إلى أن فيدوروف، قاد في الفترة من ديسمبر 2014 إلى يناير 2015، أحد القطاعات العسكرية الأوكرانية في مدينة ماريوبول.  

 




 

 


 

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