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الأربعاء، 19-06-2024 10:40 ص

الداخلية الروسية تعلن إحصائية الأجانب المرحلين والممنوعين من دخول روسيا منذ بداية العام

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الداخلية الروسية إحصائية الأجانب المرحلين والممنوعين من دخول روسيا منذ بداية العام.

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وكتبت المتحدثة باسم الوزارة إيرينا فولك عبر قناتها على "تليغرام": "تم ترحيل أكثر من 30000 مواطن أجنبي من البلاد منذ بداية العام، وهو ما يقرب من ضعف ما كان عليه قبل عام".

وأضافت: "كذلك منعت السلطات دخول 100000 أجنبي إلى البلاد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55% عن العام الماضي".

وأشارت فولك إلى أنه "تم منع حصول أكثر من 50 ألف جريمة في مجال الهجرة، وطرد حوالي 9 آلاف مواطن أجنبي من روسيا، وتم تحديد أكثر من 6 آلاف صاحب عمل وتقديمهم إلى العدالة بسبب مسؤوليتهم عن توظيف غير قانوني لأجانب".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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