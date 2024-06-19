الداخلية الروسية تعلن إحصائية الأجانب المرحلين والممنوعين من دخول روسيا منذ بداية العام

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الداخلية الروسية إحصائية الأجانب المرحلين والممنوعين من دخول روسيا منذ بداية العام.

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وكتبت المتحدثة باسم الوزارة إيرينا فولك عبر قناتها على "تليغرام": "تم ترحيل أكثر من 30000 مواطن أجنبي من البلاد منذ بداية العام، وهو ما يقرب من ضعف ما كان عليه قبل عام".



وأضافت: "كذلك منعت السلطات دخول 100000 أجنبي إلى البلاد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55% عن العام الماضي".



وأشارت فولك إلى أنه "تم منع حصول أكثر من 50 ألف جريمة في مجال الهجرة، وطرد حوالي 9 آلاف مواطن أجنبي من روسيا، وتم تحديد أكثر من 6 آلاف صاحب عمل وتقديمهم إلى العدالة بسبب مسؤوليتهم عن توظيف غير قانوني لأجانب".

روسيا اليوم