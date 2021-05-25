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الثلاثاء، 25-05-2021 12:40 م

الداخلية السورية : نحو 18 مليون سوري يحق لهم التصويت

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية أن نحو 18 مليون سوري يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة غدا، دون أن تقدم إحصاء دقيقا لعدد السكان.

وقال وزير الداخلية السوري، محمد الرحمون في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن عدد الذين يحق لهم التصويت (تجاوزوا الـ 18 من العمر، وغير محرومين قانونا من التصويت) يبلغ 18 مليونا، و107 آلاف سوري، داخل سوريا وخارجها، وذلك بعد استبعاد المحرومين من حق الانتخاب وفق قانون الانتخابات العامة.

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وردا على أسئلة الصحفيين عن ذلك العدد وإن كان يشمل القاطنين في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة، قال الرحمون:


إن العدد العدد يشمل جميع المواطنين السوريين على قاعدة البيانات في الشؤون المدنية ممن يحق له التصويت، وأوضح أن "هناك الكثير من المواطنين أرغمتهم الظروف إلى المغادرة إلى دول الجوار من مراكز غير رسمية وبالتالي لا يوجد إحصاء دقيق لمن هم في هذه المناطق"


وسئل الوزير عن عدد سكان سوريا فقال: " أنا ما عندي رقم دقيق لكن بتصوري نحو 28 مليونا حسب قاعدة البيانات".


وردا على سؤال حول التصويت في "المناطق غير المحررة" قال الوزير إنه "تم إحداث مراكز انتخابية على كامل الجغرافيا السورية، أما في المناطق غير المحررة، الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية، فقد تم إحداث مراكز بمحاذاة تلك المناطق للسماح والتسهيل للمواطنين لممارسة حقهم بسهولة ويسر".


وأشار الوزير إلى أنه "تم استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات رئيس الجمهورية".

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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