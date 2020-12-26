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السبت، 26-12-2020 04:00 م

بعد تداول كتاب مزور بهذا الشأن

الداخلية العراقية تنفي إطلاق سراح قائد قوات الصواريخ

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عناصر من القوات العراقية


الوكيل الإخباري - نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، إطلاق سراح "قائد قوات الصواريخ" في حركة "عصائب أهل الحق" المعتقل لديها.

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وذكرت في بيان صحفي: "ننفي نفيا قاطعا ما تم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بخصوص تسليم أحد المتهمين، بعد تداول كتاب مزور جملة وتفصيلا، تضمن معلومات كاذبة حول عزم الوزارة تسليم المطلوب".

وأكدت أن "ظاهرة انتشار الكتب المزورة عن عمل تشكيلاتها وقراراتها هي حالة ليست بجديدة تهدف إلى محاولة إضعاف ثقة المواطنين والرأي العام بعزم ابطال الداخلية في قيامهم بواجبهم وحرصهم على أمن واستقرار العراق".

 

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العراقية، وثيقة تفيد بإطلاق سراح "قائد قوات الصواريخ" في حركة عصائب أهل الحق المعتقل لدى القوات الأمنية بتهمة إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد التي تضم سفارات أجنبية.

وتابعت وزارة الداخلية العراقية: "لن ندخر جهدا في تقديم اولئك المزورين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

 

وأعلنت حركة "عصائب أهل الحق" في العراق، أمس الجمعة، "تأهبها" لـ"المواجهة" بعد أن هددت رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، فيما رد الأخير قائلاً: "نحن مستعدون إذا اقتضى الأمر".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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