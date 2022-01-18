الداخلية العرب يدين الهجوم الحوثي على مطار أبو ظبي

الوكيل الإخباري - دان مجلس وزراء الداخلية العرب الهجوم الحوثي على مطار أبوظبي الدولي في الإمارات العربية المتحدة.

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وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس مساء أمس الاثنين أن الأمانة العامة تلقت " ببالغ الشجب والاستنكار نبأ الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدفت من خلاله مليشيا الحوثي مطار أبو ظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى وقوع وفيات ومصابين وأضرار مادية".



وأضاف البيان أن الأمانة العامة للمجلس " إذ تدين بكل حزم وقوة هذا الهجوم الإرهابي الذي يشكل استهدافاً مقصوداً لمنشآت مدنية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجريمة حرب تستوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها". وأكد البيان أن هذا الاستهداف يعد دليلاً جديداً يثبت خطورة هذه المليشيا الإرهابية ونهجها العدواني المستمر والمهدد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وحركة الملاحة الجوية والبحرية فيها. كما أكد البيان تضامن المجلس مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومساندتها المطلقة لها في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومنشآتها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها".

بترا