الثلاثاء 18-01-2022
الوكيل الاخباري

4.6 مليار دولار مساعدات ملتزم بها للأردن في 2021

أسعار الذهب محليا

طلب اعتيادي على المواد الغذائية خلال المنخفض الجوي

خبير مائي: لو امتلأت كل سدود المملكة لن تحل مشكلة الشرب

بيان من ديوان الخدمة للمتقدمين لوظيفة حارس - رابط

وفيات الثلاثاء 18-1-2022

تعرّف على معدل زيادة رواتب متقاعدي الضمان السنوية

هام لكل مستخدمي باص عمان والباص السريع

اصابتان بحادث تدهور على طريق الحسا

مدينة عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعُمداء المدن

الثلاثاء، 18-01-2022 09:07 ص

الداخلية العرب يدين الهجوم الحوثي على مطار أبو ظبي

عرب


الوكيل الإخباري - دان مجلس وزراء الداخلية العرب الهجوم الحوثي على مطار أبوظبي الدولي في الإمارات العربية المتحدة.

اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس مساء أمس الاثنين أن الأمانة العامة تلقت " ببالغ الشجب والاستنكار نبأ الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدفت من خلاله مليشيا الحوثي مطار أبو ظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى وقوع وفيات ومصابين وأضرار مادية". 


وأضاف البيان أن الأمانة العامة للمجلس " إذ تدين بكل حزم وقوة هذا الهجوم الإرهابي الذي يشكل استهدافاً مقصوداً لمنشآت مدنية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجريمة حرب تستوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها". وأكد البيان أن هذا الاستهداف يعد دليلاً جديداً يثبت خطورة هذه المليشيا الإرهابية ونهجها العدواني المستمر والمهدد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وحركة الملاحة الجوية والبحرية فيها. كما أكد البيان تضامن المجلس مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومساندتها المطلقة لها في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومنشآتها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها". 

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1494310

26 ضحية بزلزالان مزدوجان يضربان غرب أفغانستان

أدنوك-320

شركة بترول أبو ظبي 'أدنوك' تصدر بيانا حول حادث الانفجار في البلاد

838

الشرطة السودانية: مقتل 7 وإصابة آخرين خلال احتجاجات أمس

الصين 2

الصين تشدد إجراءاتها الاحترازية تخوفا من متحور أوميكرون

كا

اعتقال أكثر من 2.7 ألف شخص في كازاخستان

هزه

هزة أرضية بقوة 4.9 درجة في الهند

أخبار متعلقة
61e5c43c11e4d (1)

واشنطن تتوعد بمحاسبة الحوثيين على هجوم أبو ظبي

الامارات-33-780x455

رئيس الحكومة اللبنانية يدين تفجيرات الإمارات

1080x1000-Abu-Dhabi-beach-road

الحوثيون يصدرون بيانا حول انفجار اليوم في أبوظبي

22222222222222222

رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري

5ded828a-1ca9-42eb-be92-1cbe256e015f

مجلس الأمن يدين مصادرة الحوثيين لسفينة ترفع علم الإمارات

الامارات

غدا أول يوم جمعة سيكون دواما رسميا في تاريخ الإمارات