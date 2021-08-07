السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

جونسون لن يدخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد موظفيه بكورونا

اغتيال قيادي بحزب كردستاني

سفينة إنقاذ تقل 257 مهاجرا ترسو في ميناء بجزيرة صقلية الإيطالية

سعيد يتلقى رسالة من الإمارات

قاذفات استراتيجية أمريكية تقصف مواقع لطالبان في أفغانستان

الصحة تدعو متلقي الجرعة الأولى من فايزر قبل 10 تموز التوجه لأخذ الجرعة الثانية

مواطنون يطالبون بإنشاء مركز تطعيم في غور المزرعة

دودين : نسبة التطعيم ضد كورونا تجاوزت 80% بالقطاع الحكومي

دونالد ترامب قد يترشح للرئاسة في 2024

اربد: ورشة حول الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض في الأردن

السبت، 07-08-2021 07:06 م

الداخلية الكويتية تبعد مقيما سوريا إلى بلده

610e99ee4236043acc276b32
العلم الكويتي


الوكيل الإخباري - أبعدت وزارة الداخلية الكويتية الأسبوع الماضي، مقيما سوريا إلى دمشق، بعد إبعاده إداريا عن الكويت.

اضافة اعلان

 

ويعود سبب إبعاد المقيم السوري لظهوره في مقطع فيديو على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجلس أمام مبلغ مالي كبير من العملة الكويتية ويتصرف بطريقة غير لائقة حيث أتهم "بالعبث والاستهزاء بالعملة المحلية في البلاد".


وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت، قد ألقت القبض على المقيم السوري بعد تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، وقد ظهر فيه وهو يشكو من التعب نتيجة حجم الأموال التي بحوزته، والتي ادعى خلال التحقيق معه أنها كانت "حصيلة إيجارات إحدى العمارات، وأن تصرفه هذا كان من باب التسلية".

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
610eae7d4236042c936426fb

الكاظمي يقترح تشكيل لجنة للحوار مع الكتل المقاطعة للانتخابات العراقية

w

اغتيال قيادي بحزب كردستاني

610eaa2b4c59b76933634037

سفينة إنقاذ تقل 257 مهاجرا ترسو في ميناء بجزيرة صقلية الإيطالية

w

سعيد يتلقى رسالة من الإمارات

60c36d5f4236040c265180cd

قاذفات استراتيجية أمريكية تقصف مواقع لطالبان في أفغانستان

610ebd514236045b5618bca1

بولندا تتراجع عن إصلاح قضائي أغضب أوروبا

أخبار متعلقة
س

سانا : وفاة بانفجار في حافلة عسكرية بدمشق - صور

6107c3344236045e083a8d4c

الكويت ترصد زلزالا في باطن الأرض بجنوب غرب البلاد

kuwait-5

13 مدينة عربية تسجل أعلى درجات حرارة عالميا والكويت تهيمن على القائمة

22492-ارتفاع-درجات-الحرارة--(5)

مشروع بحثي يظهر ارتفاع درجة حرارة أرض الكويت 11 درجة في 7 سنوات

E7d0k6UXIAAbWrv

بعد افتتاح معبر جابر.. مسلحو المعارضة السورية يقطعون أوتوستراد دمشق- عمان

الكويت

الكويت تعلن عن إجراءات سفر جديدة