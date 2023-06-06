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الثلاثاء، 06-06-2023 01:02 م

الداخلية الكويتية تعلن عن خطة متكاملة لتأمين الانتخابات البرلمانية

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها جهزت خطة خاصة لتأمين الانتخابات البرلمانية، التي تجري اليوم الثلاثاء في البلاد.

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وقال مصدر أمني كويتي، وفق صحيفة "القبس" إن "الخطة الأمنية تعتمد محاور عدة، أبرزها التأهب واليقظة لمنع أي محاولة إخلال بالعملية الانتخابية، وتقديم كل أوجه الدعم للناخبين، بما يوفر الطمأنينة والهدوء في لجان الاقتراع.

وأضاف أن مسؤولين في وزارة الداخلية عقدوا اجتماعات مكثفة على مدار اليومين الماضيين، حيث بحثوا خلالها خطة تأمين الانتخابات، ومعالجة السلبيات التي رصدت في الانتخابات السابقة، وحددوا دور الوحدات الأمنية والمهام والمسؤوليات المنوطة بها، وذلك لتحقيق الهدف المنشود في فرض الأمن وإبراز الصورة الديموقراطية للبلاد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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