الداخلية اللبنانية تخصص 80 ألف عنصر لتأمين الانتخابات

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين الانتخابات، وتم تخصيص 80 ألف عنصر لحماية العملية الانتخابية، لافتا إلى أن نتائجها ستعلن في أقرب وقت ممكن.

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وشدد مولوي على أن "الاقتراع هو واجب وحق، والمقاطعة لا تفيد لبنان ولا تفيد أي طرف ولا أي جهة"، داعيا اللبنانيين إلى عدم المقاطعة وإلى المشاركة بكثافة.



ولفت إلى إن "العروبة هي هوية لبنان، والدول العربية تقف إلى جانب لبنان وليس إلى جانب أي طائفة".



وتتنافس في الانتخابات التشريعية، اليوم الأحد، والتي تجرى كل 4 سنوات، 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.

روسيا اليوم