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الثلاثاء، 22-06-2021 09:44 ص

الداخلية اللبنانية: هجمات محتملة على دبلوماسيين روس

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام لبنانية، بأن وزارة الداخلية في لبنان أبلغت الأجهزة الأمنية، معلومات حول احتمال تنفيذ اعتداءات على السلك الدبلوماسي الروسي في لبنان من قبل "جبهة النصرة".

ولفتت المصادر، إلى أن الكتاب الصادر في مايو الماضي عن وزارة الداخلية اللبنانية والموجه إلى وزارة الدفاع والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، أشار إلى أن أحد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية وردته معلومات عن "نية هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف باسم "جبهة النصرة" بتنفيذ هجمات على المصالح الروسية في المنطقة، ولا سيما في سوريا ولبنان، وأنه من ضمن مخططها استهداف السلك الدبلوماسي الروسي إما عن طريق الخطف أو الاغتيال أو تنفيذ هجمات بالمتفجرات".

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ولفت كتاب الداخلية اللبنانية، إلى أن "هناك خشية من هذا الأمر، وخاصة أن هيئة تحرير الشام لديها خلايا تابعة لها ومنتشرة في المخيمات وفي عدة مناطق، ولا سيما في بيروت والشمال"، طالبا "إيداع السفارة الروسية في بيروت مضمون الكتاب".

وأشارت وسائل إعلام لبنانية في مطلع يونيو الجاري، إلى معلومات مماثلة، لافتة إلى أن السفارة الروسية تبلغت هذه المعلومات من وزارة الخارجية اللبنانية على خلاف العادة، حيث يجب أن يتم تبليغ السفارة بمعلومات كهذه عبر وزارة الداخلية.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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