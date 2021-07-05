الإثنين 05-07-2021
الوكيل الاخباري

الزراعة توفر 600 ألف أضحية بلدية ومستوردة

أمام وزارة النقل .. سائقو السفريات الخارجية مستاؤون

الطرق الخارجية لم تشهد أية حوادث مرورية منذ صباح الأحد

وفيات الاثنين 5/7/2021

رحيل أقدم مصور في العقبة

السجن 10 سنوات لموظفين في البريد اختلسا 170 ألف دينار

مواطنة لـ برنامج الوكيل : سينوفارم غير معتمد في الكويت

أسعار الذهب الاثنين 5/7/2021

رئيس الوزراء في عجلون وجرش اليوم

الأردن يشارك في اجتماع دولي لنزع السلاح النووي

الإثنين، 05-07-2021 09:38 ص

الدبيبة يطالب باسترداد الأموال الليبية المحتجزة في تونس

f5a68173022acdf0ebb57b25934dd0ee


الوكيل الإخباري- أكد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته طالبت الحكومة التونسية باسترداد جميع الأموال الليبية المحتجزة لديها.

اضافة اعلان

 

وقال الدبيبة، إن ليبيا لم تمنح أي أموال لتونس على هامش زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى ليبيا، عكس ما تم تداوله مؤخرا، مضيفا، أنه "لم نعطِ أموالا لأي دولة، والجمهورية التونسية تحديدا دولة شقيقة وجارة ومصيرنا واحد وهم تحملونا في عدة مناسبات ونحن سنتحملهم بعدة مناسبات".

 

وكان الدبيبة، قد طالب نظيره التونسي في يونيو الفائت، بالتدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
انفجار

انفجار عنيف يهز مصنع كيميائيات في تايلاند - فيديو

3

إصابة 8 أشخاص جراء إطلاق نار في تكساس الأمريكية

60e1ef904c59b74e967f494c

لبنان.. تجمع لذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكرى مرور 11 شهرا على الكارثة

60e1d7064c59b77b3f02cad1

تونس.. ارتفاع معدل التشاؤم إلى مستوى غير مسبوق

60e1d0544c59b77cdd69dc1d

مصرع 4 جنود بكمين نصبه مسلحون وسط مالي

60e1ce064c59b77cdd69dc18

السعودية.. 10 آلاف ريال غرامة دخول المسجد الحرام دون تصريح

أخبار متعلقة
ميليشيات-بطرابلس

أمريكا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

320x180_cmsv2_b59a0313-c2c8-5dc1-afb4-f258cd20acb5-5487994

أمريكا: بلينكن سيؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

3-15

مصر تؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة الإثيوبي

unnamed (1)

الاتحاد الأوروبي: تعديل نظام العقوبات المفروضة على ليبيا

60cb51624c59b7515f2102ef

الكشف عن تفاصيل زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى ليبيا

سبف

صحيفة عالمية: سيف الإسلام يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية