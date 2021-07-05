الدبيبة يطالب باسترداد الأموال الليبية المحتجزة في تونس

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته طالبت الحكومة التونسية باسترداد جميع الأموال الليبية المحتجزة لديها.

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وقال الدبيبة، إن ليبيا لم تمنح أي أموال لتونس على هامش زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى ليبيا، عكس ما تم تداوله مؤخرا، مضيفا، أنه "لم نعطِ أموالا لأي دولة، والجمهورية التونسية تحديدا دولة شقيقة وجارة ومصيرنا واحد وهم تحملونا في عدة مناسبات ونحن سنتحملهم بعدة مناسبات".

وكان الدبيبة، قد طالب نظيره التونسي في يونيو الفائت، بالتدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم.

المصدر: روسيا اليوم