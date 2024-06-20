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الخميس، 20-06-2024 09:19 ص

الدفاعات الروسية تسقط 15 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

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الوكيل الاخباري- أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 15 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مناطق جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الروسية أسقطت 6 مسيرات فوق جمهورية أديغيا، و3 مسيرات في مقاطعة بريانسك، و3 في إقليم كراسنودار، ومسيرة في مقاطعة روستوف، ومسيرة في مقاطعة بيلغورود، وأخرى في مقاطعة أوريول.

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وأعلن حاكم إقليم كراسنودار فينيامين كوندراتيف أن امرأة من سكان مدينة سلافيانسك بالإقليم قتلت بهجوم مسيرة أوكرانية.

كما تسبب هجوم مسيرة أخرى في اشتعال النار بمستودع للمحروقات قرب قرية بلاتونوفكا في مقاطعة تامبوف.

 




 

 


 

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