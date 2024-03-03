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الأحد، 03-03-2024 08:45 ص

الدفاعات الروسية تسقط 38 مسيّرة أوكرانية استهدفت القرم الليلة الماضية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت الليلة الماضية 38 مسيّرة أوكرانية استهدفت أراضي القرم الروسية.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية ليلا بطائرات بدون طيار استهدفت الأراضي الروسية، حيث دمرت الدفاعات الروسية 38 مسيرة فوق شبه جزيرة القرم الروسية".

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المرافق المدنية في المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ والمدفعية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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