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الدفاعات الروسية تسقط 38 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات غربي روسيا

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الثلاثاء، 09-07-2024 08:59 ص

الدفاعات الروسية تسقط 38 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات غربي روسيا

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الوكيل الاخباري- أسقطت الدفاعات الروسية 38 مسيرة أطلقتها قوات كييف الليلة الماضية على مقاطعات جنوب غربي روسيا.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الجوية 3 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، و7 فوق مقاطعة كورسك، و2 فوق مقاطعة فورونيج، و21 فوق مقاطعة روستوف على الدون و5 فوق مقاطعة آستراخان".

 

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ، ما يؤكد ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة.

 

 




 

 


 

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