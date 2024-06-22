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السبت، 22-06-2024 09:17 ص

الدفاعات الروسية تسقط 5 مسيرات أوكرانية استهدفت غربي البلاد

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الوكيل الاخباري- أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية خمس مسيرات أطلقتها القوات الأوكرانية على مناطق غربي روسيا وبحر آزوف جنوب غربي روسيا.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار فوق مقاطعة بريانسك، وطائرتين بدون طيار فوق مقاطعة سمولينسك، وطائرة بدون طيار فوق بحر آزوف".

ودمرت القوات الروسية يوم الخميس 120 طائرة وزورقا مسيّرة أطلقتها قوات كييف على القرم ومناطق غربي روسيا.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

 




 

 


 

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