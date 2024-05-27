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الإثنين، 27-05-2024 04:01 م

الدفاع الأمريكية: أوستن يزور كمبوديا وسنغافورة وفرنسا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن سيتوجه بزيارة إلى كمبوديا وسنغافورة وفرنسا الأسبوع القادم.

وجاء في بيان البنتاغون: "في سنغافورة سيلتقي أوستن رئيس الوزراء الجديد للبلاد لورانس وونغ، وسيترأس اجتماعا عاما لوزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا وسيشارك في اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. كما سيجري لقاءا ثنائيا مع نظيره الصيني الأميرال دونغ جيونغ ووزراء دفاع الدول الآسيوية الأخرى. 

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ومن المتوقع أن يلقي أوستن أيضا كلمة في قمة الأمن الآسيوي المقبلة "حوار شانغريلا" التي يعقدها سنويا المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.


وفي كمبوديا سيلتقي وزير الدفاع الأمريكي كبار المسؤولين وبعد انتهاء زيارته إلى كمبوديا سيتوجه أوستن إلى فرنسا لحضور الفعاليات بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي.

 

RT

 




 

 


 

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