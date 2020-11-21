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السبت، 21-11-2020 07:55 ص

12 مليون إصابة بالفيروس في البلاد

الدفاع الأمريكية .. إجراءات جديدة إثر تفشي كورونا

بنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية


الوكيل الإخباري - تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) فرض قيود جديدة على عدة آلاف من موظفيها العاملين في مقرها، الأسبوع المقبل، بسبب ارتفاع معدل انتشار فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته صحيفة "بوليتيكو".

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وبينت الصحيفة أمس الجمعة، أن القرار تم اتخاذه في وقت سابق هذا الأسبوع، وسيعلن عنه الخميس المقبل، وذلك بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن وضواحيها منذ بداية نوفمبر الجاري.


وفي إطار هذا الإجراء من المقرر أن يتم تخفيض عدد الموظفين العاملين مباشرة في البنتاغون من 80% إلى 60%.


وقالت الصحيفة، إنه من المنتظر أن لا يتجاوز عدد الموظفين الذين سيواصلون مهامهم من البنتاغون 50%، بسبب حث الإدارة للموظفين على العمل عن بعد، وكذلك الاستفادة القصوى من الإجازات المرضية.


ووفقا لجامعة "جونز هوبكنز"، التي تستند في تقاريرها وبياناتها إلى معلومات من السلطات الفيدرالية والمحلية، تم تسجيل نحو 12 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في الولايات المتحدة، وتجاوز عدد الوفيات 254 ألف شخص، وتتصدر الولايات المتحدة، قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء في العالم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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