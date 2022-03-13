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الأحد، 13-03-2022 11:57 ص

الدفاع الأوكرانية: قوات بيلاروسية قد تدخل لدعم الروس

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الوكيل الإخباري-وسط دخول البلاد يومها السابع عشر من العملية العسكرية الروسية، أكدت كييف أن قواتها صامدة في مواجهة الروس. وأعلنت وزارة الدفاع أن مقاومة القوات الأوكرانية أعاقت الأهداف العملياتية الروسية.

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إلا أنها حذرت في بيان نشر على موقعها على فيسبوك اليوم الأحد، من احتمال وصفته بالكبير، لمشاركة مباشرة من القوات المسلحة لبيلاروسيا، الحليف الوثيق لموسكو.

إلى ذلك، رأت أن هناك حالة من "عدم اليقين الاستراتيجي" لدى القيادة العسكرية الروسية، مشيدة بالمقاومة الشرسة للقوات الأوكرانية. وأضافت أن الروس يحاولون استطلاع وتوضيح مواقع قوات البلاد المسلحة والطرق المحتملة للهجوم.


لكنها شددت على أن تتخذ تدابير لاستعادة القدرة القتالية وإعادة تجميع القوات.

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