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الأحد، 20-02-2022 12:37 م

الدفاع البيلاروسية: الغرب يبحث بشكل مكثف عن طرق لتجاوز الخطوط الحمراء التي حددتها روسيا

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الوكيل الإخباري-أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأحد، أن مينسك وموسكو ستواصلان الاختبارات المشتركة لقوات الاستجابة بسبب النشاط العسكري قرب الحدود والتصعيد في منطقة دونباس.

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وجاءت تصريحات وزير الدفاع البيلاروسي على منصة "تليغرام" قال فيها الوزير: "فيما يتعلق بزيادة النشاط العسكري بالقرب من الحدود الخارجية لدولة الاتحاد وتفاقم الوضع في منطقة دونباس، قرر رئيس بيلاروسيا ونظيره الروسي مواصلة اختبار قوات الاستجابة لدولة الاتحاد".

وأوضح خرينين أنه "في مسار التدريبات، سيتم تحديد مراحل الدفاع عن دولة الاتحاد، التي لم يتم تغطيتها بمثل هذه الدرجة من التفصيل في التدريب خلال الفترة السابقة بعناية".

وأضاف الوزير: "بشكل عام، سيظل تركيز التدريبات دون تغيير فهو معد لضمان الرد المناسب وتخفيف التصعيد للاستعدادات العسكرية للمسيئين بالقرب من حدودنا المشتركة".

سبوتنيك

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