الدفاع التركية: الجيش يبذل قصارى جهده لمساعدة السوريين

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع التركية، إن "الجيش يبذل قصارى جهده من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين السوريين في المناطق المحررة بشمال سوريا".



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وأضافت الوزارة في بيان أن "تركيا تواصل مد يد المساعدة للأبرياء والمظلومين، والمساهمة في ضمان السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".



وتابع البيان أن "الجيش التركي يواصل أداء مهمته ببطولة وتضحية كبيرين من أجل ضمان أمن ورفاه السوريين في المناطق المحررة من الإرهاب بشمال سوريا".

ولفتت الوزارة إلى أن "الحافز الأكبر للقوات المسلحة التركية، هو نظرات الأمل والمحبة في وجوه الأشخاص هناك".



وأشارت إلى أن "قوات الكوماندوز التركية تبذل قصارى جهدها ليل نهار، من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسوريين، وخاصة الأطفال والنساء والمسنين".

المصدر : روسيا اليوم

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