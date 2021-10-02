السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

تونس.. وقفة رافضة لقرارات سعيد ودعوة للتظاهر دعما له الأحد

المجلس القضائي يوضح حول العفو بقضايا إطالة اللسان

العايد يكرّم شعراء مهرجان جرش

مناوي يدعو إلى تعديل النظام التنفيذي والسياسي في السودان

سلطنة عُمان : إعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدوائر الحكومية يومين

الجيطان رئيسا لجمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية

إعلان نتائج القبول الموحد لحملة الثانوية الأجنبية

الإمارات تصدر تحذيرا لجاليتها في سلطنة عمان

قرار حكومي بشأن بدء فتح معاصر الزيتون

الجيش يقبض على شخص حاول التسلل من سوريا

السبت، 02-10-2021 08:40 م

الدفاع التركية: الجيش يبذل قصارى جهده لمساعدة السوريين

615863f24c59b76903067921


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع التركية، إن "الجيش يبذل قصارى جهده من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين السوريين في المناطق المحررة بشمال سوريا".

اضافة اعلان

 

وأضافت الوزارة في بيان أن "تركيا تواصل مد يد المساعدة للأبرياء والمظلومين، والمساهمة في ضمان السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".


وتابع البيان أن "الجيش التركي يواصل أداء مهمته ببطولة وتضحية كبيرين من أجل ضمان أمن ورفاه السوريين في المناطق المحررة من الإرهاب بشمال سوريا".
ولفتت الوزارة إلى أن "الحافز الأكبر للقوات المسلحة التركية، هو نظرات الأمل والمحبة في وجوه الأشخاص هناك".


وأشارت إلى أن "قوات الكوماندوز التركية تبذل قصارى جهدها ليل نهار، من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسوريين، وخاصة الأطفال والنساء والمسنين".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
8

تونس.. وقفة رافضة لقرارات سعيد ودعوة للتظاهر دعما له الأحد

61588ad54c59b7360d03058e

إيران: لم نشكل أبدا أي تهديد لدول جوارنا

e

مناوي يدعو إلى تعديل النظام التنفيذي والسياسي في السودان

615854f14c59b76c8b45192f

كازاخستان: احتجاز أفغانيين اثنين حاولا التسلل إلى روسيا عبر الأراضي الكازاخية

6158725c4c59b76ded1318b3

طالبان ترسل كتيبة انتحاريين خاصة إلى حدود أفغانستان

20200126151139952

سلطنة عُمان : إعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدوائر الحكومية يومين

أخبار متعلقة
613df43d42360477535a43a7

وزارة الدفاع التركية: تحييد أربعة إرهابيين شمالي سوريا

8

أميركا: الاعتراف بحكومة طالبان يعتمد كليا على أفعالها

9202139593300297095

زلزال يضرب ولاية موغلا التركية

5b54a32ed437500d2f8b4623

الجيش السوري يدخل درعا

1-1462255

الأطباء يهاجرون تباعا من سوريا.. ومختصو التخدير عملة نادرة

61371fdf4236040c5a48c037

الأسد يصدر قرارا للمتطوعين العسكريين في الجيش السوري