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الثلاثاء، 08-03-2022 11:01 ص

الدفاع التركية: تحييد 12 إرهابيا شمالي سوريا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، عن تحييد 12 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" شمالي سوريا.

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وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، أن الإرهابيين فتحوا النار بشكل استفزازي وحاولوا تنفيذ هجوم في منطقة عملية "درع الفرات" قبل أن تتمكن القوات الخاصة التركية من تحييدهم.


واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

 

 

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