الدفاع التركية: تحييد 13 إرهابيا شمالي سوريا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 13 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن محاولات التنظيم استهداف المناطق المحررة شمالي سوريا لن تظل دون عقاب.



وأضافت أن أبطال الجيش التركي تمكنوا من تحييد 13 إرهابيا من التنظيم بينما كانوا يستعدون لاستهداف منطقتي عمليتي "غصن الزيتون"، و"درع الفرات".

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.



وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.

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