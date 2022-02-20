الدفاع التركية: تحييد 14 إرهابيا من "ي ب ك" شمالي سوريا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 14 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا.

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وأكدت الوزارة في بيان الأحد، مواصلة الجيش التركي تصديه للإرهاب والإرهابيين في المنطقة بكل حزم.



وأفادت أنه تم تحييد 14 إرهابيا من التنظيم أطلقوا النار تجاه مناطق عمليتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات".



وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.



واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

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