الأربعاء 25-11-2020
الوكيل الاخباري

توضيح من التربية بشأن تصريحات مغلوطة للنعيمي

نقابة الأطباء للوكيل : 14 طبيبا أردنيا ضحية كورونا منذ بدء الجائحة

اغلاق فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمفرق بسبب كورونا

أردنيون مستاؤون من إجراءات الصحة في التعامل مع كورونا

أسعار الذهب الأربعاء 25/11/2020

مطالب بالتزام البنوك بقرار تأجيل الأقساط

عقد أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء

وفيات الأربعاء 25/11/2020

إجراءات حكومية قادمة لتحسين أوضاع الأردنيين

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

الأربعاء، 25-11-2020 12:29 م

أثناء محاولتهم التسلل لمنطقة عملية نبع السلام

الدفاع التركية: تحييد 17 مسلحا كرديا شمال سوريا

دفاع
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن تحييد 17 مسلحا من "وحدات حماية الشعب الكردية"، أثناء محاولتهم التسلل لمنطقة عملية "نبع السلام"، شمال سوريا.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن القوات الخاصة التركية تمكنت من منع عملية تسلل لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام"، مؤكدة أن " 17 عنصرا من وحدات حماية الشعب الكردية لقوا حتفهم ، كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في المنطقة، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار".

اضافة اعلان

وبسطت تركيا سيطرتها على منطقة يمتد عمقها نحو 30 كيلومترا داخل شمال شرق سوريا، وذلك منذ إطلاق عمليتها العسكرية "نبع السلام" في 9 أكتوبر 2019، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني"، وتمثل هيكلا عسكريا لـ"قوات سوريا الديمقراطية".


ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر 2019، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام" فيما يقضي الثاني بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
انقلاب

ضحايا بانقلاب زورق مهاجرين قبالة جزر الكناري

جوزيف

الاتحاد الأوروبي : نحذر من التداعيات الإقليمية للنزاع في إثيوبيا

RJM5RNRZUFCV7EX5UKXP2ZT7UE

بايدن يلتقي ترامب بشرط واحد

اعلام

ترامب يعتزم العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي

بايدن

بايدن يكشف عن خططه القادمة

حة

الحوثيون يهددون السعودية

أخبار متعلقة
يون

اليونان تتهم تركيا بالقيام بنشاط غير قانوني في المتوسط

اردوغان

أردوغان لم يجد وقتا للقاء وزير الخارجية الأمريكي

thumbs_b_c_c33416b21b9d06925696824d7023af89

أردوغان: صبرنا نفذ ويجب التفاوض على حل الدولتين في قبرص

ن

تركيا .. إطلاق عملية الصاعقة 15 ضد حزب العمال الكردستاني

روس

روسيا تدشن ممثلية تجارية في سوريا

ل

قافلة مساعدات إنسانية روسية لبلدة في سوريا