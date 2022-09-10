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السبت، 10-09-2022 02:09 م

الدفاع التركية: تحييد 4 إرهابيين في شمال سوريا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 عناصر من تنظيم "وحدات حماية الشعب" الذي تعتبره أنقرة الذراع السوري لـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا لديها، في شمال سوريا.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إن "الإرهابيين الأربعة كانوا يستعدون لشن هجمات على مناطق عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات".

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع فصائل المعارضة السورية عمليات عدة بشمال سوريا، ضد تنظيم "داعش" ووحدات حماية الشعب".

وأدت هذه العمليات، حسب وكالة الأناضول"، إلى "تطهير آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين"، و"أتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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