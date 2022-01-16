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الأحد، 16-01-2022 01:06 م

الدفاع التركية: تحييد 6 إرهابيين شمالي العراق

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" الانفصالي شمالي العراق.

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وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها تواصل مكافحة الإرهاب والإرهابيين بكل عزم وحزم.


وأوضحت أن قواتها تمكنت من تحييد 6 إرهابيين من "بي كا كا" بمناطق عمليتي مخلب النمر، ومخلب البرق.


وفي 15 يونيو/ حزيران 2020، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" ضد إرهابيي "بي كا كا" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق.


كما أطلقت تركيا في 23 أبريل/ نيسان 2021، عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

 

الأناضول

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