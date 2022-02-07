الدفاع التركية تعلن تحييد إرهابيين بشمال سوريا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد اثنين من إرهابيي تنظيم "ي ب ك / بي كا كا"، في شمال سوريا.





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وقالت، في بيان، إن "قوات الكوماندوز التركية حيدت اثنين من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" أثناء محاولتهما التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام".





وفي 9 أكتوبر 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.





روسيا اليوم