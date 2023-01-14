الدفاع التركية تعلن تحييد 11 "إرهابيا" من تنظيم YPG شمال سوريا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن تحييد قواتها لـ 11 "إرهابيا" من تنظيم YPG شمال سوريا.



وأوضحت الوزارة في بيانها، أن القوات التركية تصدت لهجوم شنه تنظيم YPG في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.



وأضاف البيان، أن الجندي أصيب بعيار ناري، عقب استهداف التنظيم لقاعدة عسكرية في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا، أمس الجمعة.

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وتعتبر أنقرة تنظيم YPG الذراع السورية لتنظيم PKK الذي ينشط في عدة دول منها العراق وإيران.



ووفق الدفاع التركية نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري "فصائل مسلحة سورية معارضة موالية لأنقرة" عدة عمليات في الشمال السوري، ضد تنظيمي "داعش"، و PKK/ YPG، ما سمح لآلاف السورين بالعودة إلى أراضيهم.

روسيا اليوم



