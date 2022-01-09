الدفاع التركية تعلن تحييد 12 إرهابيا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 12 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" ردا على استشهاد 3 جنود أتراك في انفجار على الحدود مع سوريا.

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة، استهدف الجيش التركي مواقع للتنظيم الإرهابي، ووفق المعلومات الأولية تم تحييد 12 إرهابيا.



وشدد البيان على مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين.



وجاء في البيان: " دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدا، نسأل الله الرحمة لشهدائنا، ونقدم تعازينا لأسر شهدائنا".



وفي وقت سابق السبت، أعلنت الدفاع التركية، استشهاد 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء "أقجة قلعة" التابعة لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد.



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