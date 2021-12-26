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الأحد، 26-12-2021 10:37 ص

الدفاع التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" شمالي سوريا

وأفادت الوزارة في بيان أن قوات الكوماندوز التركية حيدت 3 إرهابيين كانوا يستعدون لشن هجوم على منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

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