الدفاع الجزائرية: قررنا شراء 4 طائرات إطفاء برمائية روسية بعد حرائق الغابات

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنها قررت بناء على توجيهات من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، شراء أربع طائرات إطفاء برمائية روسية من طراز "بي-200" متعددة المهام.

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وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، تم تكليف الوزارة "بالإشراف على اقتناء طائرات متخصصة في مكافحة حرائق الغابات والتي أطلقت على الفور الاستشارات الضرورية لدى مصنعين يحظيان بسمعة عالمية وقادرين على تجسيد المشروع بصفة استعجالية، حيث وقع الاختيار على مصنع روسي ذي سمعة عالمية".



وشرعت المصالح المعنية في وزارة الدفاع في التفاوض مع الجانب الروسي حول اقتناء في أقرب الآجال 4 طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام جديدة من نوع BE-200" BERIEV-200" "بي-200"، ذات محركات مزدوجة وقدرة استيعابية 13000 لتر ويمكنها التدخل لمكافحة حرائق الغابات في الظروف الجوية القصوى والمعقدة.



وأشار البيان إلى أن هذه الطائرات ذات السمعة العالمية، أثبتت نجاعتها خلال مكافحة حرائق الغابات التي مست العديد من دول العالم مؤخرا وستعطي دعما قويا لجهود الدولة في مكافحة ومواجهة الحرائق بفعالية وسرعة.

المصدر : روسيا اليوم