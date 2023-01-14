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السبت، 14-01-2023 02:00 م

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجمة صاروخية أوكرانية على ميليتوبول

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الوكيل الاخباري- قال مصدر في مؤسسات القوة الروسية، في حديث للصحفيين اليوم السبت، إن وسائط الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما صاروخيا للقوات الأوكرانية على ميليتوبول.

وأضاف المصدر: "وفقا لأحدث المعطيات، في حوالي الساعة الخامسة فجرا، قامت وحدات الدفاع الجوي الروسي بإسقاط عدة صواريخ أطلقت من مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه لا توجد فيه أية منشآت أو مواقع عسكرية".

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وذكر المصدر، أن نظام كييف يواصل قصف البنية التحتية المدنية للمدينة، "دون أن يأبه لوقوع خسائر محتملة بين المدنيين، ويؤكد أساليبه الإرهابية واستخفافه بالمواطنين".

وأكد المصدر على أن وحدات الدفاع الجوي، عملت على أكمل وجه وأن المدينة محمية بشكل موثوق.

ويشار إلى أن الوضع على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه لا يزال متوترا وينذر بالخطر، حيث يتوقع هجوم للقوات الأوكرانية منذ عدة أسابيع.

وأعلنت الإدارة الإقليمية، أن الهجوم الأوكراني قد يستهدف المحطة الكهروذرية ومدينة إينرغودار وكذلك بيرديانسك و ميليتوبول.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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