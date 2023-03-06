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الإثنين، 06-03-2023 09:22 ص

الدفاع الجوي الروسي يعترض 3 صواريخ في مقاطعة بيلغورود على الحدود الأوكرانية

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في مقاطعة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود الأوكرانية أنه تم تشغيل منظومات الدفاع الجوي واعتراض 3 صواريخ.

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وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن الدفاع الجوي الروسي اعترض 3 صواريخ في منطقة "نوفي أوسكول"، وأسقط 3 صواريخ، وأصيب شخص بشظايا.

وأضاف حاكم المقاطعة أن خطوط الكهرباء في عدة قرى، قد تضررت بسبب تطاير شظايا الصواريخ، مشيرا إلى أن رجال الطوارئ توجهوا إلى مكان الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن بيلغورود تعرضت لقصف متكرر من قبل أوكرانيا، وقد تم إعلان المستوى الأصفر لخطر الإرهاب في جميع أنحاء المقاطعة منذ 11 أبريل الماضي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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