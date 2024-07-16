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الثلاثاء، 16-07-2024 09:53 ص

الدفاع الروسية: إسقاط 13 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة في عدة مقاطعات روسية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة في أجواء مقاطعات روستوف وبيلغورود وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم.

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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة على مواقع ضمن الأراضي الروسية".

 

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة بالقرب من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.

 




 

 


 

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