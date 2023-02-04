السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع الروسية: بوساطة إماراتية تم تحرير 63 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا

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السبت، 04-02-2023 11:09 ص

الدفاع الروسية: بوساطة إماراتية تم تحرير 63 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن مجموعة من العسكريين الروس عادوا إلى الوطن في صفقة تبادل للأسرى، من بينهم أفراد من "فئة حساسة"، مشيرة إلى أن الصفقة تمت بفضل جهود إماراتية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه بعد عملية مفاوضات صعبة، عاد 63 جنديا من الأسر كانوا في الأراضي الخاضعة لسلطات كييف.

ووفقا لوزارة الدفاع تضم مجموعة العسكريين الذين تم الإفراج عنهم أفرادا من "فئة حساسة"، مشيرة إلى أن تبادلهم أصبح ممكنا بفضل وساطة إماراتية.

وأضافت أن جميع العسكريين يوجدون الآن في روسيا، ويتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة، فضلا عن منحهم إمكانية الاتصال بالأقارب.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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