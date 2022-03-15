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الثلاثاء، 15-03-2022 11:01 ص

الدفاع الروسية تؤكد السيطرة الكاملة على "خيرسون" جنوب أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-بسطت قوات الجيش الروسي سيطرتها على كامل أراضي مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية بأن العسكريين الروس أسقطوا خلال اليوم الماضي طائرتين أوكرانيتين ومروحية و13 طائرة مسيرة، فيما دمرت القوات الجوية الروسية 136 منشأة عسكرية أوكرانية.


واستولت القوات الروسية على نقطة محصنة للقوميين والمرتزقة الأجانب شمال العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تم العثور على 10 أنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة غربية الصنع.


وذكرت الدفاع الروسية أن أنظمة "جافلين" وغيرها من الأسلحة الأجنبية المغتنمة، يجري تسليمها إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

 

روسيا اليوم

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