الأحد 04-12-2022
الوكيل الاخباري

الدفاع الروسية تتسلم "قاذفة تو-22" المطورة

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الأحد، 04-12-2022 10:34 ص

الدفاع الروسية تتسلم "قاذفة تو-22" المطورة

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الوكيل الاخباري- سلمت شركة الطائرات الموحدة وزارة الدفاع الروسية القاذفة الحاملة للصواريخ بعيدة المدى من طراز "تو – 22 إم 3".

جاء ذلك بعد أن خضعت الطائرة بعيدة المدى لاختبارات وأعمال الإصلاح والصيانة، ثم قامت القاذفة برحلات جوية اختبارية للتأكد من جاهزيتها التامة قبل تسليمها لوزارة الدفاع الروسية.

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أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية التي تولت شركة "توبولبف" التابعة لها إصلاح الطائرة. أما صيانتها فتحققت في مصنع الطائرات بمدينة قازان الروسية.

يذكر أن "تو – 22 إم 3" هي آخر نسخة مطورة للقاذفة الحاملة الصواريخ بعيدة المدى "تو – 22 إم" تم تزويدها بمحرك قوي من طراز "إن كا – 25" ونظام مطور للتغذية الكهربائية. وتسمح تلك النسخة باستخدام الصواريخ "جو–أرض" والقنابل الموجهة في آن واحد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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