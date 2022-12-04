الدفاع الروسية تتسلم "قاذفة تو-22" المطورة

الوكيل الاخباري- سلمت شركة الطائرات الموحدة وزارة الدفاع الروسية القاذفة الحاملة للصواريخ بعيدة المدى من طراز "تو – 22 إم 3".



جاء ذلك بعد أن خضعت الطائرة بعيدة المدى لاختبارات وأعمال الإصلاح والصيانة، ثم قامت القاذفة برحلات جوية اختبارية للتأكد من جاهزيتها التامة قبل تسليمها لوزارة الدفاع الروسية.

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أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية التي تولت شركة "توبولبف" التابعة لها إصلاح الطائرة. أما صيانتها فتحققت في مصنع الطائرات بمدينة قازان الروسية.



يذكر أن "تو – 22 إم 3" هي آخر نسخة مطورة للقاذفة الحاملة الصواريخ بعيدة المدى "تو – 22 إم" تم تزويدها بمحرك قوي من طراز "إن كا – 25" ونظام مطور للتغذية الكهربائية. وتسمح تلك النسخة باستخدام الصواريخ "جو–أرض" والقنابل الموجهة في آن واحد.

روسيا اليوم