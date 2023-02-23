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الخميس، 23-02-2023 09:09 ص

الدفاع الروسية تحذر من مخطط استفزازي أوكراني يستهدف ترانسنيستريا

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الوكيل الاخباري- حذرت الدفاع الروسية من أن سلطات كييف تعد للقيام باستفزاز مسلح قريبا يستهدف جمهورية ترانسنيستريا، ستنفذه وحدات من الجيش الأوكراني، بما فيها قوات تنظيم "آزوف" القومي المتطرف.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الخميس إن "هجوما روسيا مزعوما" ينطلق من أراضي ترانسنيستريا سيتم اتخاذه ذريعة للعدوان الأوكراني.

وأوضح البيان أنه من المخطط أن يرتدي المخربون الأوكرانيون المشاركون في مسرحية الهجوم، الزي العسكري الخاص بالقوات المسلحة الروسية.

وأكدت الدفاع الروسية أنها تراقب عن كثب الوضع على الحدود بين أوكرانيا وجمهورية بريدنيستروفا وأنها مستعدة للرد على أي تغيرات ميدانية.

وفي وقت سابق، دعا الكرملين سلطات مولدوفا إلى توخي الحذر بشأن التصريحات المتعلقة بإقليم ترانسنيستيريا، وذلك بعد أن طالب رئيس وزراء مولدوفا الجديد بضرورة نزع السلاح من إقليم ترانسنيستريا وإجلاء القوات الروسية منه.

يذكر أن جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد، أعلنت استقلالها عن مولدوفا بعد نزاع مسلح عام 1992 وبموجب اتفاق مبادئ التسوية السلمية للنزاع الذي تم توقيعه، تم نشر قوة حفظ سلام تشترك فيها روسيا، في المنطقة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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