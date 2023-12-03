الدفاع الروسية: تحييد نحو 750 جنديا أوكرانيا خلال يوم

الوكيل الاخباري- كشفت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 750 عسكريا على مختلف محاور القتال خلال آخر 24 ساعة.

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وجاء في تفاصيل التقرير اليومي للدفاع الروسية:



على محور كوبيانسك بلغت خسائر العدو 95 عسكرياـ وتم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 113 للدفاع الإقليمي الأوكراني في مقاطعة خاركوف.



خسرت القوات الأوكرانية نحو 250 عسكريا على محور كراسني ليمان، و300 عسكري على محور دونيتسك و85 آخرين على محور جنوب دونيتسك.



على محور زابوروجيه تم صد هجوم في منطقة قرية فيربوفويه، وبلغت خسائر العدو نحو 20 جنديا.



على محور خيرسون، خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 65 عسكريا



