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الأربعاء، 29-05-2024 01:31 م

الدفاع الروسية: تدمير زورقين أوكرانيين مسيّرين استهدفا القرم

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء تدمير زورقين أوكرانيين مسيرين استهدفا شبه جزيرة القرم.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان مقتضب إنه في حوالي الساعة الحادية عشرة صباح اليوم اكتشف طيران البحرية التابع لأسطول البحر الأسود الروسي في الجزء الشمالي الغربي لحوض البحر الأسود زورقين مسيرين تابعين للبحرية الأوكرانية كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم، وقام بتدميرهما.

والأسبوع الماضي نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر تدمير زوارق مسيرة سريعة أوكرانية في البحر الأسود بضربات وجهتها مقاتلات "سو-30 إس إم" تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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