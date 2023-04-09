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الأحد، 09-04-2023 02:39 م

الدفاع الروسية: تدمير مستودع وقود كبير في زابوروجيه وتصفية 400 جندي للعدو خلال يوم

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الوكيل الإخباري- أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بضربة صاروخية عالية الدقة مستودعا قرب مدينة زابوروجيه يحتوي على 70 ألف طن من الوقود الذي تم تخزينه هناك لدعم عمليات الجيش الأوكراني في دونباس.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية الصادر اليوم الأحد. وذكر التقرير أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية بلغت أكثر من 35 جنديا على محور كوبيانسك ونحو 55 جنديا على محور كراسني ليمان و250 جنديا على محور دونيتسك، و20 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و60 جنديا على محور خيرسون.

وتم إحباط نشاط مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك، واثنتين أخريين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وشملت خسائر الجيش الأوكراني على المحاور الخمسة المذكورة مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" (4 قطع) و"أكاتسيا" (1)، ومدفع "غياتسينت-بي"، ومدافع هاوتزر D-20 (4 قطع) وD-30 و"مستا-بي" (1)، ودبابة، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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