الدفاع الروسية تعلن إسقاط صاروخين و11 مسيرة فوق عدة مقاطعات روسية

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن إسقاط صاروخين و11 مسيرة فوق شبه جزيرة القرم وبريانسك وكالوغا وتولا وبيلغورود.

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وجاء في بيان الوزارة: "تم إسقاط 4 مسيرات فوق أراضي جمهورية القرم، ومسيرتين فوق أراضي منطقة بريانسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة تولا".



وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مسيرات وصواريخ على الأراضي الروسية".



وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "إل آر إس ألدر" وصاروخا واحدا من طراز "توشكا" وطائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود".

روسيا اليوم